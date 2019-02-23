Trump, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Nikki Haley’in istifasının ardından boşalan BM Daimi Temsilciliğine Kanada Büyükelçisi Kelly Knight Craft’ı aday gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi adayını açıkladı. Dün Twitter’den yaptığı açıklamada Trump, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi olarak ülkenin Kanada Büyükelçisi Kelly Knight Craft’ı aday gösterdiğini duyurdu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in geçen yıl istifa etmesinin ardından Trump göreve ilk olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert’i aday göstermiş, Nauert daha sonra ailevi nedenlerle aday olmayacağını açıklamıştı.

Kentucky’li Kelly Knight Craft ve kömür madeni patronu eşi milyarder Joe Craft Cumhuriyetçilerin ana sponsorlarından olarak biliniyor. 2016’daki başkanlık seçimlerinde Florida Senatörü Marco Rubio’nun Cumhuriyetçilerin adayı olmasını destekleyen ikili, daha sonra Trump’a destek vermişlerdi. Kelly Knight Craft Ekim 2017’de Kanada Büyükelçisi olarak atanmıştı.