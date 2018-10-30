Trump ABD'de doğanların vatandaşlık alması hakkını kaldıracak

ABD Başkanı Donald Trump, 'göç reformu' kapsamında ABD'de doğanlara doğrudan vatandaşlık verilmesi hakkının kaldırılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yapılacağını duyurduğu "göç reformu" ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, "ABD'ye yasadışı göçü engelleyeceklerini" söyledi.

Trump, ABD'de doğanların ailelerine bakılmaksızın doğrudan vatandaşlık almasını sağlayan hakkı sonlandıracağını da açıkladı.

"Bana her zaman bu konuda anayasal değişime ihtiyaç olduğunu söylediler" diyen Trump, buna gerek olmadığını, hakkın ABD Kongresi kararıyla veya yürütme emriyle kaldırılabileceğini savundu.

'BUNU YAPAN TEK ÜLKE BİZİZ'

ABD Başkanı, dünyada kendi topraklarında doğan bebeklere vatandaşlık veren tek ülkenin kendileri olduğunu söyleyerek, "Bu gülünç bir durum ve bunun sona ermesi gerekiyor" dedi.

Trump, konuyu danışmanlarıyla görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, gerekli görüşmeleri yaptığını ve yürütme emrini hazırlamakta olduklarını söyledi.

Doğanlara doğrudan vatandaşlık verilmesi uygulamasını bitireceklerini söyleyen Trump, "Bunu yapacağız, yürütme emriyle yapacağız" ifadelerini kullandı.