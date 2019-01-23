Trump, ABD yanlısı lideri Venezuela devlet başkanı olarak tanıdı

Venezula’da ABD yanlısı muhalefetin lideri Juan Guaido, kendisini ülkenin 'geçici devlet başkanı' ilan ettiğini duyurdu. ABD hükümetinin de Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığı açıklandı.

Venezula’da ABD yanlısı muhalefetin lideri Juan Guaido, seçim yapılana kadar kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan ettiğini duyurdu. ABD hükümetinin de Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığı açıklandı.

Geçen hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun "devrilmesi ve geçici bir hükumet kurulması için" orduya çağrıda bulunan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Guadio’yu tanıdığını açıkladı. Diğer ülkelere de Guaido'yu geçici cumhurbaşkanı olarak tanımaları çağrısında bulundu.

Trump, açıklamasında, "Venezuella halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasal yolları harekete geçirdi. Dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN SONRA KANADA

Kanada hükümetinden bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın, Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi. ABD'nin kararının hemen ardından gelen açıklamayı gerçekleştiren hükümet yetkilisinin ismi paylaşılmadı.

'YENİ PETROL YAPTIRIMLARI GÜNDEMDE'

Reuters'a konuşan kaynaklar Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımları devreye sokmayı planladığını, ABD'li enerji şirketlerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini aktardı.

POMPEO'DAN DARBE ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Venezuela ordusuna ve güvenlik kuvvetlerine demokrasiyi destekleme ve vatandaşları koruma" çağrısı yaptı. Pompeo açıklamasında "ABD, Guiado'nun anayasanın 233. maddesi uyarınca Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenme yönündeki cesur kararını tanıyor. Ulusal Meclis'i ve geçici bir hükümet kurarak ülkeyi serbest ve adil seçimlere hazırlama yönündeki çabalarını destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

PENCE HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Maduro yönetimine karşı çıkan Venezuelalılara desteğini açıklamış, Maduro için “Meşruiyeti olmayan bir diktatör” olarak nitelemiş, “Maduro gitmeli” diye yazmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Mike Pence’e basın toplantısında “Yankee, go home”(Yankee evine git) sözleriyle yanıt verdi. Devlet Başkanı Yardımcısı Venezuela’da “aşırı sağın ülkede istikrar ve huzuru bozma planlarına” tepki gösterdi.