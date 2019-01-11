Trump: ABD işgalle karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump, güney sınırındaki durumun 'düşündüğünden de kötü' olduğunu savunarak, ABD'nin 'işgalle karşı karşıya olduğunu' iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırını ziyaret etti. Trump gezinin ardından yaptığı açıklamada "Durum neredeyse hiç kimsenin anlayamayacağı kadar kötü" dedi. Trump, ABD'nin "işgalle" karşı karşıya olduğunu savunarak, sınıra duvar örülmesine karşı olan Demokratları hedef aldı. Trump açıklamasında geçmiş yönetimleri sınıra duvar örmemeleri sebebiyle suçlayarak, bunun ihtiyaç olduğunu savundu. Sınıra örülecek duvar için en az 5 milyar dolar bütçe isteyen Trump, bu bütçenin kabul edilmemesi sebebiyle hükümeti kapattı.