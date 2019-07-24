Trump: AB ticarette Çin'den daha kötü, bizi alt etmek için kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Genç Öğrenci Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmada 'Bizim açımızdan Avrupa Birliği ticarette Çin'den daha kötü. Ekonomik olarak bizi alt etmek için kuruldu ama biz yine de NATO'yla onları koruyoruz. Yani, bize ticarette kazık atıyorlar, ama biz onlara askeri koruma sağlıyoruz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı Genç Öğrenci Eylem Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkilere dair açıklamalarda bulunan Trump, "Bizim açımızdan Avrupa Birliği, ticaret konusunda Çin'den daha kötü, değil mi? Kimse bunu aklına getiremezdi. Biliyorsunuz, birçoğumuz Avrupa Birliği'nden geliyor. Dedelerimiz, büyük dedelerimiz... Düşününce 'Çok güzel değil mi?' diyorsunuz. Bizi öldürmeleri dışında. Bizi ekonomik olarak alt etmek için kuruldu ama biz yine de NATO'yla onları koruyoruz. Yani, bize ticarette kazık atıyorlar, ama biz onlara askeri koruma sağlıyoruz" diye konuştu.

'AB ASKERİ HARCAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR'

AB'nin askeri harcamalarının yetersiz kaldığını belirten Trump, 'Bizim korumamızla ilgili şöyle bir sıkıntı var: Ödemelerini yapmıyorlar. Yani ABD'ye 100 milyar dolar ödemeleri gerekiyor. Onlara ödeteceğim. Onlara "ödemekle yükümlüsünüz' dedim. Bunu daha önce kimse yapmadı" dedi.