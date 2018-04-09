Trump: 24-48 saat içinde Suriye'yle ilgili büyük bir karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'yle ilgili olarak, "24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğiz" dedi.

Trıump, "Suriye’deki korkunç saldırıyı kınıyorum. Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız. Suriye için askeri, liderlerle görüşüyorum. 24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğim" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, askeri operasyona işaret etmişti.

ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi için zemin hazırlamak istediği uzun zamandır konuşuluyordu.

Trump açıklamasında "bütün seçenekler masada" ifadesini kullandı.

'SURİYE'YE SALDIRMAYIN' DEMİŞTİ

Donald Trump, ABD Başkanı olmadan önce Suriye'ye saldırılmamasını talep ederek, cihatçılara verilen desteği eleştiriyordu.

Trump tarafından yapılan Twitter paylaşımı son açıklamayla birlikte yeniden gündeme geldi.

9 Eylül 2013 tarihli paylaşımda "Suriye'ye saldırmayın" denilerek, Suriye saldırının "ABD için yalnızca bela getireceği" ve ABD'yi "yeniden güçlü ve büyük yapmaya odaklanılması gerektiği" söyleniyordu.

ABD'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleir Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleriyle görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada kimyasal saldırı iddiasına ilişkin "bu kabul edilemez caniliğin sonuçları olacak" denildi.