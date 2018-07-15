Trump: 2020'de yeniden aday olacağım

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yeniden aday olmak istediğini çünkü 'herkesin bunu istediğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'nde yeniden aday olacağını duyurdu. "Herkes bunu istiyor" diyen Trump, kendisini yenecek bir Demokrat aday bulunmadığını öne sürdü.

Trump, Demokrat Partili olası adaylar için "Hepsini tanıyorum ve beni yenecek birisini görmüyorum" diye konuştu.

Kraliçe ile görüşmesine ilişkin de detay veren ABD Başkanı, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin karmaşıklığına dair görüştüklerini belirtti.

Kimsenin "sürecin ne kadar karışık olduğunu" öncesinde bilmediğini savunan Trump, kolay olacağını düşündüklerini ancak sonra zorlukları gördüklerini iddia etti.

Trump, İngiltere Kraliçesi içinse "Harika bir kadın, çok zeki, çok güzel, güzel derken hem içini hem dışını kast ediyorum. O güzel bir kadın" diye konuştu.

Kraliçe'nin kendisini sevip sevmediğinin sorulması üzerineyse Trump, "Onun adına konuşamam" dedi.