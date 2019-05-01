Trump: 1800 IŞİD üyesine ne yapılacağıyla ilgili karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklama yaparak, "Elimizde Suriye'de halifeliğin yüzde 100'ünü yok etmek için yaptığımız son savaşlarda esir aldığımız 1800 IŞİD'li mahkum var" dedi.
"Bu tehlikeli mahkumlara ne yapılacağına ilişkin kararlar veriliyor" diyen Trump, "Avrupa ülkeleri hiç yardımcı olmuyor" iddiasında bulundu.
IŞİD'li mahkumlar konusunda yardım etmenin Avrupa ülkelerinin de çıkarına olduğunu söyleyen Trump, "Kendi ülkelerinden mahkumları geri almayı kabul etmiyorlar. İyi değil!" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında ABD'nin IŞİD üyesi mahkumlara ne yapacağına dair ipucu vermedi.