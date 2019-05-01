Trump: 1800 IŞİD üyesine ne yapılacağıyla ilgili karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ellerinde 1800 IŞİD üyesi mahkum olduğunu söyleyerek, bu kişilere ne yapacaklarıyla ilgili karar vermekte olduklarını belirtti. Trump, Avrupa ülkelerinin 'hiç yardımcı olmadıklarını' söyledi.

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