Trump, 1770’lerde ABD’nin hava kuvvetleri olduğunu iddia etti

4 Temmuz töreninde konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, konuşması sırasında 1775’te başlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngilizlere karşı savaşan güçlerin İngilizlere ait havalimanlarını ele geçirdiğini iddia etti.

ABD’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 4 Temmuz vesilesiyle düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 1770’lerde ABD’nin ve İngiltere’nin hava kuvvetleri olduğunu ve ABD’nin İngiliz havaalanlarını ele geçirdiğini iddia etti.

ABD Başkanı “Bizim ordumuz havaya çıktı, surları bombaladı, düşmanın havaalanlarını ele geçirdi, ne gerekiyorsa yaptı” sözlerini kullandı.

Savaşın bitiş tarihi 1783’ten 120 yıl sonra 17 Aralık 1903'te Wilbur ve Orville Wright, ilk motorlu uçaklarıyla Kitty Hawk'ta dört kısa uçuş yaptı.

Tarihte ilk savaş uçağıysa İtalya ile Osmanlı arasında 1911’de yapılan Trablusgarp Savaşı'nda İtalya tarafından kullanıldı.