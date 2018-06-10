Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'nun sözleri nedeniyle G7 sonuç bildirgesine imza atmadığını söyledi ve 'Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı' ifadelerini kullandı

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump G7 sonuç bildirgesine imza atmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun organizasyonun kapanışı için yaptığı basın toplantısında serf ettiği sözler nedeniyle bildirgeyi imzalamadığını söyledi.

Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını belirten Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." demişti.

Trump ise bu sözler üzerine Trudeau için "ikiyüzlü ve zayıf" ifadelerini kullanmıştı.