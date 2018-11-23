Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf'a taciz cezası

Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, 14 yaşındaki ortaokul öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 4 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa'nın Creteil kentindeki ceza mahkemesi, 14 yaşındaki ortaokul öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 37 yaşındaki İbrahim Maalouf'a 4 ay tecilli hapis ve 20 bin avro para cezası verdi.

Maalouf, mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

İbrahim Maalouf, Paris Konservatuvarı'nda klasik müzik öğrencilerine doğaçlama dersleri vermesinin yanı sıra, 2010'da "Fransız Caz Ödülleri"nde, 'Yılın Enstrümantal Keşfi' ödülüne layık görülmüştü ve 2014'te 'Fransız Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Müzisyen' ödülünü kazanmıştı.