Tramvay saldırısının zanlısı yakalandı

Hollanda'nın Utrecht kentinde sabah saatlerinde bir tramvayda gerçekleşen saldırının şüphelisi Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadığını açıkladı. Tanış'ın babası konuştu: Cezasını çeksin.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen'ın, polis ve savcı sözcüsüyle birlikte yaptığı basın toplantısında, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı.

DIŞİŞLERİ: KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hollanda’nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükümeti ile dayanışmamız tamdır” ifadelerine yer verildi.

GÖRGÜ TANIĞI: BÜYÜK KAOS VARDI

Bölgede yaşayan ve olaya tanık olan Jimmy de Koster, RTV Utrecht televizyonuna verdiği demeçte, "Yerde bir kadın yatıyordu ve 'Ben bir şey yapmadım' diye bağırıyordu. Kaos vardı. Olay gerçekleştiğinde işten dönmüştüm ve trafik ışıklarında bekliyordum. 20-25 yaşları arasında bir kadının düştüğünü gördüm. Sonrasında üç el silah sesi duydum. Dört adam yerdeki kadına hızlı bir şekilde gidip onu uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından tekrar silah sesleri duydum. Büyük kaos vardı" ifadelerini kullandı.

TANIŞ'IN BABASI: CEZASINI ÇEKSİN

Hollanda'nın Utrecht kentinde 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Türk kökenli Gökmen Tanış'ın Kayseri'de oturan babası Mehmet Tanış konuştu. Baba Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. Yaptıysa cezasını çeksin" dedi.

Utrecht'in 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45'te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış'ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış'ın, yıllar önce Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda'ya gittiği, 2008'de eşinden boşanıp Türkiye'ye döndüğü ve Kayseri'ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda'da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

Baba Tanış, oğlunun amcasının kızıyla evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda'da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekildeyse ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı daha önce yaptığı bir haberde, Tanış'ın yakınlarının saldırının ailevi nedenlerle gerçekleştirildiğini söylediğini öne sürmüştü.