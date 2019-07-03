Trablus havalimanı yine hava trafiğine kapatıldı

Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı hava saldırısı nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Havalimanı 30 Haziran’da da hava saldırısı nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı.

Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı hava saldırısı nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Havalimanı yönetimi hava trafiğinin durdurulduğunu Facebook’tan yayımladığı mesajla duyurdu.

Mitiga Havalimanı son olarak 30 Haziran’da da bir hava saldırısı nedeniyle uçuşlara kapatılmıştı.



NATO'nun 2011 yılındaki saldırısından bu yana iç savaşın yaşandığı ve iki farklı yönetimin bulunduğu Libya'da batıda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve doğuda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi bulunuyor. Temsilciler Meclisi’nin Halife Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu, Nisan ayında Trablus'a taarruz başlatmıştı. Trablus merkezli hükümetin karşılık vermesiyle aylardır süren çatışmalarda Mitiga havalimanı da hedefler arasında yer alıyor.

