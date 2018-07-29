Tour de France 2018'in galibi Geraint Thomas oldu

Fransa Bisiklet Turu'nun bu yılki genel klasman galibi, üç hafta süren zorlu etapların ardından 3 bin 351 kilometreyi 83 saat 17 dakikayla ilk sırada bitiren Geraint Thomas oldu

Bu sene 105'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) genel klasman galibi Geraint Thomas oldu.

3 hafta süren zorlu etapların ardından 3 bin 351 kilometreyi 83 saat 17 dakikayla ilk sırada bitiren isim, Geraint Thomas oldu. 32 yaşındaki sporcunun turu, Chris Froome ve Tom Dumoulin gibi favori isimlerin önünde kazanmış olması büyük bir başarı.

Turun son etabı kutlamalarla geçti.

Şanzelize Bulvarı'nın (Avenue des Champs-Élysées) bir ucunda bulunan Concorde Meydanı (Place de la Concorde) ve diğer ucunda bulunan Zafer Takı (Arc de Triomphe) arasında 9 tur atıldıktan sonra bitirilen son etap, sporcuların kutlamalarına sahne oldu. Şampanya içilerek kutlanan Paris etabının kazananıysa Alexander Kristoff oldu.

Geçtiğimiz haftanın etap kazananları ve mayo bilgileri şöyle:

16. Etap: Julian Alaphilippe (dağlık)

17. Etap: Nairo Quintana (dağlık)

18. Etap: Arnaud Démare (sprint)

19. Etap: Primoz Roglic

20. Etap: Tom Dumoulin (kişisel zamana karşı)

21. Etap: Alexander Kristoff (sprint)

Sarı Mayo (Maillot Jaune): Genel klasmanda ilk sırada olan sporcuya verilir.

Geraint Thomas

Tom Dumoulin

Chris Froome

Primož Roglic

Steven Kruijswijk

Romain Bardet

Mikel Landa

Daniel Martin

Ilnur Zakarin

Nairo Quintana

Yeşil Mayo (Maillot Vert): Sprint etap galibiyetleri ve ara sprint kapılarında toplanan puanlara göre verilir.

Peter Sagan

Alexander Kristoff

Arnaud Démare

Benekli Mayo (Maillot à Pois): Dağlık etaplarda birinciliği en fazla olan sporcuya verilir.

Julian Alaphilippe

Warren Barguil

Rafal Majka

Beyaz Mayo (Maillot Blanc): 25 yaş altında olup genel klasmanda en üst sırada olan sporcuya verilir.

Pierre Latour

Egan Bernal

Guillaume Martin