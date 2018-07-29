Tour de France 2018'in galibi Geraint Thomas oldu

Bu sene 105'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) genel klasman galibi Geraint Thomas oldu.
3 hafta süren zorlu etapların ardından 3 bin 351 kilometreyi 83 saat 17 dakikayla ilk sırada bitiren isim, Geraint Thomas oldu. 32 yaşındaki sporcunun turu, Chris Froome ve Tom Dumoulin gibi favori isimlerin önünde kazanmış olması büyük bir başarı.
Turun son etabı kutlamalarla geçti.
Şanzelize Bulvarı'nın (Avenue des Champs-Élysées) bir ucunda bulunan Concorde Meydanı (Place de la Concorde) ve diğer ucunda bulunan Zafer Takı (Arc de Triomphe) arasında 9 tur atıldıktan sonra bitirilen son etap, sporcuların kutlamalarına sahne oldu. Şampanya içilerek kutlanan Paris etabının kazananıysa Alexander Kristoff oldu.
Geçtiğimiz haftanın etap kazananları ve mayo bilgileri şöyle:
16. Etap: Julian Alaphilippe (dağlık)
17. Etap: Nairo Quintana (dağlık)
18. Etap: Arnaud Démare (sprint)
19. Etap: Primoz Roglic
20. Etap: Tom Dumoulin (kişisel zamana karşı)
21. Etap: Alexander Kristoff (sprint)
Sarı Mayo (Maillot Jaune): Genel klasmanda ilk sırada olan sporcuya verilir.
Geraint Thomas
Tom Dumoulin
Chris Froome
Primož Roglic
Steven Kruijswijk
Romain Bardet
Mikel Landa
Daniel Martin
Ilnur Zakarin
Nairo Quintana
Yeşil Mayo (Maillot Vert): Sprint etap galibiyetleri ve ara sprint kapılarında toplanan puanlara göre verilir.
Peter Sagan
Alexander Kristoff
Arnaud Démare
Benekli Mayo (Maillot à Pois): Dağlık etaplarda birinciliği en fazla olan sporcuya verilir.
Julian Alaphilippe
Warren Barguil
Rafal Majka
Beyaz Mayo (Maillot Blanc): 25 yaş altında olup genel klasmanda en üst sırada olan sporcuya verilir.
Pierre Latour
Egan Bernal
Guillaume Martin