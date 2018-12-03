Total: Sarı yelek eylemleri nedeniyle dağıtım yapamıyoruz

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı süren sarı yelek eylemleriyle ilgili açıklama yapan Total şirketi, eylemcilerin yolları kapatmasından ötürü dağıtım yapamadıklarını, bu yüzden onlarca istasyonda benzin ve mazotun tükendiğini açıkladı.

Fransız petrol devi Total’den yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık üç haftadır devam eden akaryakıt zamlarına karşı sarı yeleklilerin eylemlerinin dağıtım ve depolama faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Şirket sözcüsü, sarı yeleklilerin 11 benzin deposuna girişi engellediğini belirtti. Total sözcüsü eylemler nedeniyle ülke genelinde şirketin 2 bin 200 istasyonundan 75’inde benzin ve mazotun tükendiğini ve bu istasyonlara sevkıyat yapamadıklarını söyledi.

Fransa’da akaryakıt zamlarının geri çekilmesi talebiyle başlayan gösterilerde, araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyen eylemciler başlıca akaryakıt istasyonlarına, alışveriş merkezlerine ve bazı havayollarına giden yolları kapatarak tepkilerini dile getiriyorlar.

Cumartesi günü Paris’teki eyleme polis saldırısında çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

