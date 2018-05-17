Total İran’da doğalgaz projesinden çekiliyor

Fransız petrol tekeli Total, ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek İran’daki Güney Pars projesinden çekildiğini açıkladı.

Fransız petrol tekeli Total, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme ve bu ülkeye yönelik yaptırımları yeniden hayata geçirme kararının ardından İran’da yürüttüğü Güney Pars 11 projesinden çekileceğini açıkladı.

Dünya gazetesinin haberine göre Total'den yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldı. Bu nedenle SP11 projesine devam edemeyeceğiz ve bu projeyle bağlantılı tüm operasyonlarımızı 4 Kasım 2018 tarihi öncesinde askıya alacağız" denildi. Total, Fransız ve Avrupalı yetkililerin desteğiyle ABD'nin proje konusunda kendilerine özel bir ayrıcalık sağlaması halinde projeye devam edebileceklerini kaydetti.

Total, doğalgaz projesi için geçen yıl İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon euroluk anlaşmaya imza atmıştı. Total, İran’a yönelik yaptırımların sona ermesi sonrasında bu ülke ile işbirliği yapan ilk Batılı şirket olmuştu.

Güney Pars doğalgaz projesi, dünyadaki en önemli doğalgaz rezervlerini barındırıyor. İran’ın Hindistan başta olmak üzere Asya’ya doğalgaz sevkıyatındaki önemli rezervlerden biri olarak değerlendiriliyor.