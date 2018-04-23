Toronto'da araç kalabalığın içine daldı

Kanada'nın Toronto kentinde bir araç, kalabalığın içine daldı.

Kanada'nın Toronto kentinde bir araç, kalabalığın içine daldı.

Olay şehir merkezinden yaklaşık 30 km uzakta, kentin kuzey banliyösünde, Yonge Caddesi ve Finch Bulvarı köşesinde yaşanan olayda, sürücü gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre olayda 10 kişi yaralandı. Reuters'e konuşan görgü tanıkları, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Ancak polis, “Yayaların ya da yaralanmalarının sayısını teyit etmek için çok erken” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yetkililerin konu hakkında soruşturma yaptığını bildirdi.

Trudeau, olay hakkında haberler yayınladıktan yaklaşık bir saat sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Hala bilgi topluyoruz ve mümkün olan en kısa zamanda Kanadalılarla daha fazla bilgi paylaşacağız" dedi.

Kanada'da bugün, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin katıldığı G7 ülkelerinin toplantısı düzenleniyordu.

Son 2 yıl içinde ABD ve Avrupa, araçların yayaları hedef aldığı şekilde kullanıldığı bir dizi ölümcül saldırı yaşadı.