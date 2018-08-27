TL'deki kayıp ABD'deki emeklilik fonunu da etkiledi: Yarı yarıya eridi

ABD ile Türkiye arasında gerilimin ardından değer kaybeden TL, ABD’deki kamu emeklilikeri fonunu da etkiledi. Halka açık Türk şirketlerinde hisseleri bulunan fon, yılbaşından bu yana yarı yarıya eridi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik gerilim, ABD’deki kamu emeklilikeri fonunu da etkiledi.

ABD’nin Tennessee eyaletindeki kamu çalışanlarına ait emeklilik fonu Tennessee Birleşik Emeklilik Sistemi (TCRS), Türk şirketlerinin halka açık hisselerinden oluşan MSCI Türkiye fonunundaki yatırımları nedeniyle önemli kayıplar yaşadı.

KAYIP TL VE BORSA ENDEKSİNDEN

BBC Türkçe’nin haberine göre Türk şirketlerinde toplam 19 milyon dolar değerinde yatırımı bulunan TCRS, yılbaşından bu yana Türkiye'ye yatırdığı paranın yarıya yakınını kaybetmiş durumda.

Kaybın yüzde 37'si TL'nin değer kaybından, yüzde 22'si de BIST 100 endeksindeki düşüşten kaynaklanıyor.

TÜRKİYE HER ŞEYE RAĞMEN 'KÂRLI'

Büyüklüğünün 50 milyar dolar olduğu belirtilen emeklilik fonunun, Türkiye’den kaynaklı değer kaybına rağmen yıllık yüzde 8,1 kâr elde ediyor.

Borsa İstanbul'a yatırım yapan aynı fon geçen yıl yüzde 38 kâr etmişti.