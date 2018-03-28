'TL ve Ruble en fazla değer kaybeden para birimleri'

Rabobank'ın raporuna göre, TL ve Ruble mart ayında en fazla değer kaybeden para birimleri oldu.

Hollanda merkezli Rabobank, TL'nin hâlâ Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Avrupa (CEEMEA) bölgesinde en kırılgan para birimi olduğunu açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre, Rabobank tarafından hazırlanan raporda, TL ve Ruble'nin mart ayında en fazla değer kaybeden para birimleri olduğu aktarıldı.

ABD Doları karşısında TL ve Rus Rublesi'nin değer kaybettiği belirtilen raporda, “Yine de mevcut küresel ortamda diğer CEEMEA paraları üzerindeki satış baskısının büyük bir ihtimalle artacağı yönündeki görüşümüzü koruyoruz. MSCI Gelişen Piyasa Hisse Senedi Endeksi'ni de yakından takip ediyoruz. Yukarı yönlü trendin altına doğru bir kırılma riskli varlıklardan sermaye çıkışının hız kazanacağına ilişkin bir gösterge olur” ifadeleri yer aldı.

Böyle bir durumun CEEMEA paraları üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekildi.