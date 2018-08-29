'TL kullanımı Kuzey Kıbrıs'ta maaşları yarı yarıya eritti'

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, TL'nin değer kaybının Kuzey Kıbrıs'a yansımalarına tepki gösterdi. Alım gücünün en az yarı yarıya eridiğine dikkat çekilen sendika açıklamasında 'Fedakarlık adı altında faturanın çalışanların boynuna yüklenmesi kabul edilemez' denildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) dün yayımladığı açıklamayla AKP hükümetinin ekonomi politikalarının Kuzey Kıbrıs'a eşitsiz bir biçimde yansımasına tepki gösterdi. Mevcut politikaların Türkiye’yi iflasa sürüklediğini belirten sendika, alım gücünün en az yarı yarıya eridiğine dikkat çekerek “Alım gücü yerlerde sürünürken fedakarlığın yine çalışanların boynuna yüklenmek istemesi kabul edilemez” dedi.

KTÖS’ün açıklamasında paylaştığı verilere göre Kuzey Kıbrıs’ta 2011 yılında göreve başlayan bir öğretmen 780 avro alırken, 2018 yılında göreve başlayan bir öğretmenin maaşı 482 avroya geriledi. Durumun asgari ücretli çaışanlar için de aynı olduğunu gösteren verilere göre kamu çalışanlarının alım gücü döviz bazında yüzde 61, asgari ücretlinin alım gücü ise yüzde 56 geriledi.

'TL KULLANIMI MAAŞLARI ERİTİYOR'

Mevcut durumun daha önceki krizlerde de görüldüğü vurgulanırken TL kullanımının Türkiye’ye ödenen enflasyon vergisine yol açtığı belirtildi. KTÖS, TL kullanılmaya devam edildiği sürece zamların artacağını, ücretlerin eriyeceğini ifade etti.

'TASARRUF ÇAĞRISI YAPANLARA SORUYORUZ'

Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Serdar Denktaş dolardaki yükselişin ardından “döviz yükseldi diye ağlamayın”sözleriyle “tasarruf” çağrısı yapmıştı. "Fedakarlığın çalışanların boynuna yüklenmesi kabul edilemez” ifadelerini kullanan KTÖS, “Bu seferberliği ve fedakarlığı kimin için yapacağımızı bilmek istiyoruz” diyerek bir dizi soru yöneltti:

Stabil para birimine geçmeyerek Türk Lirası kullanarak enflasyon vergisi vermek için mi fedakarlık?

Kumarhane bet ofisleri ve gece kulübü patronlarının daha da zenginleşmesi için mi fedakarlık?

Türkiyeli şirketlere 15 yıl vergi muafiyeti, bedava arazi vererek sahillerimizi işgal etmeleri için mi fedakarlık?

Adamızın kuzeyinde daha fazla insan kaçakçılığı ve kara para aklama yapılsın diye mi fedakarlık?

Dünya zenginler listesine giren üniversite baronlarının daha da zenginleşmesi için mi fedakarlık?

Batık bankalardan çalınan paraların ödenmesi için mi fedakarlık?

Okul ve hastane yerine cami yapılsın diye mi fedakarlık?

Ekonomideki durumu “Zengini kayırıp, vatandaşın alım gücünü düşürmenin adı soygun olur” sözleriyle özetleyen KTÖS, hükümetin bir çare üretememesine tepki göstererek “Vatandaştan fedakarlık isteyenler, iki kere düşünmelidir” ifadelerini kullandı.