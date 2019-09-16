TKP'nin 99. yaşı Almanya'da da kutlandı

TKP'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü Almanya'nın çeşitli kentlerinde kutlandı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kuruluşunun 99. yıldönümü Almanya’nın çeşitli kentlerinde de kutlandı. Bunlardan biri de Mainz kentinde, Alman Sendikalar Birliği'nin salonunda gerçekleştirilen "Biz Hazırız" başlıklı etkinlik oldu.

TKP Mainz, Rüsselsheim, Darmstadt ve Aschaffenburg örgütlerinin birlikte düzenlediği toplantıda “Dünümüz", "Bugünümüz", "Yarınlarımız” başlıkları altında üç konuşma yapıldı.

TKP Merkez Komite tarafından hazırlanan, Türkiye'deki komünist hareketin tarihini özetleyen bir videonun yanı sıra, TKP eylemlerinden sahneler ve “Bu düzen değişecek” başlıklı videolar da toplantıda gösterildi.

Rüsselsheim Barış Korosu'nun devrimci içerikli halk türküleri ve işçi marşlarıyla sonlanan toplantıda komünistler katılımcılara sormuş oldular: “Biz hazırız! Ya siz?”