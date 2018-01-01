TKP'den Küba'ya devrim yıldönümü mesajı

Türkiye Komünist Partisi, Küba devriminin 59. yıldönümü sebebiyle Küba Komünist Partisi'ne mesaj iletti.

TKP'den Küba'ya gönderilen mesaj şu şekilde:

Küba Komünist Partisi

Merkez Komite

31 Aralık 2017

Değerli yoldaşlar,

Küba Devrimi’nin 59. yıldönümünü partimiz ve Türkiye işçi sınıfı adına en içten devrimci selamlarımızla kutluyoruz.

Devrimin bu yeni yıldönümünde Küba halkı Fidel’siz bir yılı geride bıraktı. Bu bir yıl içinde Küba Devrimi, kaderini Fidel’in fiziki varlığına değil, bu büyük liderin yarattığı özgün ve bir o kadar da evrensel mirasın sahiplenilmesine bağlayarak yoluna devam ettiğini gösterdi. ABD emperyalizminin geride bıraktığımız yılda “ABD’li diplomatlara yönelik sonik saldırı” iddiaları gibi absürt provokasyonlara ve ablukanın sıkılaştırılması gibi gayri meşru zorbalıklara başvurması karşısında bu yüzden endişeye kapılmadık; bütün bir halkın “Ben Fidel’im” dediği bu küçük ada karşısında

emperyalizm çaresizliğe mahkûm.

Önümüzdeki yıl, Fidel’in önünü açtığı bu devrimci süreklilikte yeni bir uğrak yaşanacak ve Raul başta olmak üzere Devrimin pek çok tarihi kadrosu resmi görevlerini daha genç nesillere teslim edecek.

Küba Devrimi’nin içinden geçtiği her yeni dönemeçte beyhude fırsat kollayan emperyalizmin her türlü olası provokasyon girişimine karşın bu sürecin de örnek bir olgunluk ve başarıyla yaşanacağına olan güvenimiz tam. Güvenimiz, Küba halkının ve onun kolektif öncüsü Küba Komünist Partisi’nin örgütlü sosyalizm iradesine dayanıyor.

Kardeş Küba halkını en içten duygularımızla tekrar selamlıyor, Türkiye Komünist Partisi olarak yeni yılda da Küba Devrimi’yle dayanışma içinde olacağını ilan ediyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite