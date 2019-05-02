TKP Almanya Örgütü 1 Mayıs´ta sokaklardaydı...

TKP Almanya Örgütü Almanya'nın birçok kentinde işçi sınıfının bayrağını alanlara taşıdı.

TKP Almanya Örgütü, KKE (Yunanistan Komünist Partisi) ve DKP (Alman Komünist Partisi) ile oluşturduğu komünist bloklarla birlikte Almanya'nın birçok kentinde işçi sınıfının bayrağını alanlara taşıdı.

Berlin, Münih, Mainz, Hannover, Stuttgart, Köln, Duisburg, Darmstadt gibi kentlerde sokaklarda yaşasın 1 Mayıs sloganları atan TKP'liler yürüyüş ardından açtıkları yayın ve yemek stantlarında da ilgi gördü.

8. sayısı çıkan Boyun Eğme – Almanya, 1 Mayıs´ta daha geniş kitlelerle buluşurken okuyucuların olumlu tepkilerini aldı.

İki dilli bildirisinde "Sosyalist devrim için Türkiye Komünist Partisi saflarına" diyen TKP Almanya Örgütü parti dostlarını ve emekçileri sınıfının saflarına çağırarak Venezuela'ya da "Venezuela'dan elininizi çekin“ dövizleriyle selam gönderdi.

Katılımın geçen yıla göre arttığı gözlemlenirken DGB (Alman Sendikalar Birliği) tarafından verilen bilgiye göre Almanya genelinde ortalama 381 bin 500 kişinin sokaklarda olduğu ve yalnız Berlin'de görevlendirilen polis sayısının 5 bin 500 üzerinde olduğu belirtildi. Dresden gibi kentlerde ise Nazi partisi NPD ve AfD ayrı gösteriler düzenlediler.

Bazı kentlerde tanımlı yürüyüş alanlarının dışında protesto gerçekleştirmek isteyen alternatif gruplar polisle çatıştı. Polislerin biber gazı, göz yaşartıcı sprey de kullandığı bu çatışmalarda hafif yaralanmalar oldu.

Bu yıl Almanya'nın gündeminde 26 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu Seçimleri var. DGB'nin 1 Mayıs'ta kullandığı "Avrupa. Şimdi ama doğru biçimde!“ sloganı da bu kapsamda şekillenmiş bir slogan olarak çıkıyor karşımıza. Diğer düzen solunun da kullandığı sloganlar bu çerçevede güçlü Avrupa vurguları ve reformist söylemlerle dolu.

Almanya, Avrupa Birliği içerisinde en fazla işçi kaza ve ölümleri yaşanan ülke. 2017 istatistiklerine göre 873 bin 562 iş kazasının yaralanma veya ölümle sonuçlandığı biliniyor.