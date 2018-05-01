TKP 1 Mayıs'ı Almanya'da da alanlardaydı

Türkiye Komünist Partisi, Almanya'da birçok kentte 1 Mayıs'ı kitlesel katılımlarla kutladı.

Başta Berlin, Münih, Hannover, Stuttgart olmak üzere farklı kentlerde KKE (Yunanistan Komünist Partisi) ve DKP'yle (Alman Komünist Partisi) birlikte komünist bloklar oluşturularak 1 Mayıs'a katılan Türkiye Komünist Partisi - Almanya Örgütü, faşizmin ve sağ popülizmin gözle görünür şekilde arttığı Almanya´da işçi sınıfı siyasetini alanlara taşıdı. Katılımın önceki yıllara göre daha yüksek olduğu gözlenirken farklı gruplar tarafından Almanya'daki birçok sorun gündeme getirilip protesto edildi. Kira artışları, konut problemi, otobüs şoförlerinin zam talebi, sendikaların sağcılar tarafından ele geçirilmesi örnekler arasında.

Alanlarda açılan parti standlarına ve üçüncü sayısı çıkan Boyun Eğme Almanya'ya yoğun ilgi gösterilirken, her yıl biraz daha içi boşaltılmaya çalışılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü, "Patronların diktatörlüğüne karşı ekmek ve iktidar talebiyle örgütlen!“ çağrısında bulundu.