TKG'den Yunanistan Komünist Gençliği'ne kutlama

Türkiye Komünist Gençliği, üniversite seçimlerinde ikinci sıradaki yerini oylarını artırarak koruyan Yunanistan komünistlerini kutladı.

Yunanistan'ın teknik enstitü ve üniversitelerinin öğrenci temsilci seçimleri 10 Nisan’da gerçekleştirildi.

Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) desteklediği “Panspoudastiki KS” grubu üniversitelerde yüzde 23,29 (11 bin 510 oy) ve teknik enstitülerde yüzde 20,89 (2 bin 115 oy) oranla geçtiğimiz yıllarda kazandığı ülke çapındaki ikincilik konumunu korumaya devam etti ve aynı zamanda oylarını artırdı.



Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Panspoudastiki KS grubunun seçim başarısı nedeniyle KNE'ye bir kutlama mesajı yolladı.

Mesajda seçim sonuçlarının gençliğin önemli bir bölümünün sağlı sollu burjuva partilerinin politikalarını reddettiğini ve gençliğin güncel sorunlarının çözümünü komünistlerde gördüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

Gelecek mücadelelerde TKG adına başarı dilekleri iletilen mesajda, KNE'nin bu seçim başarısını sandıkta bırakmayıp sosyalizm bayrağı altında örgütleyeceğinin altı çizildi.