TKG, Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği kongresine katıldı

Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği’nin 4. Kongresi 28-29 Nisan tarihlerinde “Komünizm gelecektir!” başlığıyla Belgrad’da gerçekleşti. Kongrede Türkiye Komünist Gençliği de yerini aldı.

Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği (SKOJ) 4. Kongresi'ni geçtiğimiz hafta Belgrad'da "Komünizm gelecektir!" sloganıyla gerçekleştirdi. 28 Nisan Cumartesi günü “Marksizmin önemi, görevleri ve bakış açısı” konulu bir konferans ile başlayan kongre süreci, Pazar günü Genel Sekreter oylaması ile son buldu. Uluslararası delegasyonun Sri Lanka’dan Küba’ya geniş bir coğrafyadan katılım göstermesi, tartışmaların son derece verimli geçmesini sağladı. Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de bu tartışmalara katkı sağlamak ve kongreyi selamlamak adına yerini aldı.



SKOJ Genel Sekreteri Aleksandar Denic’in konferans için yaptğı açılış konuşmasında marksizmin temelinin sömürücüler ve işçiler arasındaki çatşma olduğuna ve toplumun bu çelişki üzerinden analiz edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi. Buradan hareketle Komünist Partilerin varlığının devrime giden yolda zorunluluk olduğu, Partilerin bu çelişkiyi temel alması gerektği vurgulandı. 2008 krizine de değinen Denic, yaşanan krizin burjuvazinin sistemi onaracak araçlara sahip olmadığını açıkça gösterdiğini söyledi. Diğer katlımcılar da dünyanın farklı bölgelerinde sağ popülizmin yükseldiğini hatrlatırken bugün gençliğin yaşadığı sorunlara tutarlı ve bütünlüklü çözümleri marksist perspektif olmaksızın üretmenin imkansız olduğunu aktardı. Kongreye Küba adına katılan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Genel Sekreteri Maury de Toro ise Küba’da seçimler ve yeni başkan Miguel Diaz-Canel ile ilgili gelen bir soruyu “Küba’da seçimler sadece devrim buna ihtiyaç duyduğunda yapılır. Yeni devlet başkanını bir değişiklik olarak değil, devrimin devamı olarak görüyoruz ve buna dair hiçbir çekincemiz yok” şeklinde yanıtladı.



Kongre 29 Nisan’da Yugoslavya Yeni Komünist Partsi (NKPJ) Genel Sekreteri Aleksandar Banjanac tarafndan yapılan konuşma ile başladı. Gençlik örgütünün part için taşıdığı anlama değinen Banjanac “Koşulların gençlik için ağır olduğu bir dönemde 4. Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Evet, komünizm gelecektir ancak gençlik de komünizmin geleceğidir. Yaşam için önünde uzun bir yol olan gençlerin daha iyi bir dünyada yaşamak arzusuyla verdiği mücadele haklıdır. Hem partimiz hem de SKOJ önümüzdeki günlerde bu mücadelenin bayrağını yükseltecek; önce 1 Mayıs’ı ardından Marx’ın 200. doğumgününü ve son olarak da 9 Mayıs Zafer Günü’nü hakkını vererek kutlayacağız. Gençlik, partmizin geleceğini de yaratacaktır” diyerek sözlerini noktaladı. Uluslararası delegasyonun selamlama mesajları ile devam edilirken TKG, Balkan coğrafyasındaki anti-emperyalist mücadele geleneğine atıfta bulunarak bu mücadelenin bugün komünistler tarafından sürdürüldüğüne değindi. TKG'nin mesajında Yugoslavya’da karşı-devrimden sonraki özelleştirme ve AB üyeliği pazarlıklarının AKP iktidarının ilk dönemi ile taşıdığı paralelliklere dikkat çekilirken AB’nin ne gençliğe ne de işçi sınıfına hiçbir yarar getirmeyeceği, aksine daha büyük felaketlere yol açacağı belirtildi. AKP’nin dış politkasının ABD’ye nasıl bağlı olduğu da aktarılırken Suriye’ye karşı ABD ve müttefiklerince gerçekleştirilen hava saldırısı kınandı. TKG delegesinin konuşması, başarılı bir kongre ve ortak mücadele iradesinin yükseltilmesi dileğiyle son buldu.



Kongre Genel Sekreteri ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu seçimiyle başarılı şekilde tamamlandı.

