The Times: Boşluğu Türkiye, Rusya ve İran doldurmaya çalışacak

İngiliz gazetesi The Times, Türkiye, Rusya ve İran'ın, ‘ABD'nin Suriye'den askerlerini çektikten sonra oluşacak boşluğu doldurmaya ve Batı'nın bölgedeki nüfuzuna ait son kalıntıları da ortadan kaldırmaya çalışacaklarını’ ileri sürdü.

İngiliz gazetesi The Times, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından oluşacak boşluğu Türkiye, Rusya ve İran’ın durdurmaya çalışacağını ve bu üç ülkenin "Batı’nın bölgedeki nüfuzuna ait son kalıntıları ortadan kaldırmaya çalışacaklarını" ileri sürdü.

Türkiye’nin sınır bölgelerinde askeri varlığını güçlendirdiğini hatırlatan gazete, bunun "Türkiye'nin Kürt mevzilerine saldırı düzenleme planlarının da işareti olduğu" yorumunu yaptı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre haberde şu ifadelere yer verildi:

"Tank ve obüsler dâhil yaklaşık 100 askeri aracın bulunduğu konvoy, Cumartesi günü Kilis sınırına doğru ilerledi. Bazıları Türk birlikleri ve Türkiye'nin müttefiki Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçti. Bölge, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolünde olan ve Erdoğan'ın ele geçirileceğini söylediği Menbiç'e 30 mil (48 km) mesafede.

Türkiye ve ABD, NATO müttefikleri arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek için, Kasım ayında Menbiç'te ortak devriye operasyonu başlattı. Sahadaki 2 bin Amerikan askerinin parçası olan özel kuvvetlere bağlı askerler şehirde SDG ile ortak hareket ediyor.

İkinci Türk konvoyu da, SDG kontrolündeki bölgeye komşu olan Şanlıurfa sınırında konuşlandırıldı. Türkiye ile müttefik olan muhalif milis gruplar da tetikte bekliyor."

Trump'ın Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda bir takvim vermediğini de hatırlatan gazete, Amerikan askerleri çekildiğinde “Türkiye'nin Kürt mevzilerine saldırması önünde de engellerin kalkacağını” belirtti.

Haberde, "Türkiye, Rusya ve İran şimdi sahada kalan tek önemli uluslararası oyuncular" denildi.

'SURİYE'DE BOŞLUĞU DOLDURMAK'

Gazetenin “Suriye'deki boşluğu doldurmak" başlıklı baş yazısında da şu ifadelere yer verildi:

"Birçok Batılı strateji uzmanının da korktuğu gibi, ABD'nin yakında bölgeden çekilecek olması, güvenlik boşluğundan kendilerine avantaj sağlamak isteyenlerin hızla bölgeye konuşlanmalarına neden oldu. Türkiye, sınır bölgelerine asker gönderdi (…) Suriye hükümetiyle hareket eden İran destekli milisler Rakka'nın doğusuna ve Kürtlerin hala IŞİD'den kalanlarla mücadele ettiği Deyrizor'a konuşlandı. Ruslar da Esad'ın Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere olası saldırısına destek amaçlı askerlerini ve bombardıman ekiplerini güçlendiriyor.

Ağırlıklı olarak Amerikalıların oluşturduğu çokuluslu kuvvetlerin çöküşü, tüm Suriye'nin kontrolünü Esad'a ve Rus destekçilerine bırakır.

Bu da Batı'nın, Suriye'de nihai siyasi çözüm veya İran'ın Suriye'deki nüfuzuna dair söz sahibi olamaması anlamına gelir."

Gazetenin başyazısında ayrıca, böyle bir durumda IŞİD'den geriye kalanların "yeniden toparlanabileceği ve terörist operasyonlar veya yeni gerilla taktikleriyle düşmanlarına karşı yeni saldırı planları yapabilecekleri" yorumu yapılarak Türkiye'nin de böyle bir durumda “Kürtlere saldırabileceği” ifade edildi.

'BARIŞ, RUSYA VE İRAN'IN ŞARTLARIYLA GELECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Başyazının devamında şöyle denildi:

"Batı'nın Suriye'de çok az seçeneği kaldı. Diplomasi bir şeyleri başarabilir. Avrupalılar, her şey yolunda gittiğinde bile hercai davranan NATO müttefiki Erdoğan'a, şimdi Kürtlere yönelik bir saldırının, kendisinin de omuzlayacağını söylediği, IŞİD'le mücadeleye zarar vereceğini açıkça anlatmalı. Türk lider, böyle bir operasyonu erteleyebileceğini söyledi ama süresiz olarak değil.

Batı ayrıca can çekişen Cenevre barış sürecine de yeni bir soluk getirmeli. Ama Esad neredeyse tüm kartları elinde tutuyor ve taviz vermekten yana değil. Her halükarda mevcut görüşmeler, Rusya destekli Astana sürecinde yapılan görüşmeler. Barış, Rusya ve İran'ın şartlarıyla gelecek gibi görünüyor. Trump çekileceğini açıkladığında gerçekten bunu mu amaçlıyordu?"