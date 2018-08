TIME dergisi Trump'ı 'batıran' kapakla çıktı: Dipte

ABD'de yayınlanan TIME Dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı "batıran" bir karikatüre kapağında yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatının itirafçı olmasıyla birlikte "Trump azledilecek" konusu ABD gündeminde geniş bir şekilde tartışılırken, TIME dergisi kapağına Trump'ın Oval Ofis'te boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta "Dipte" yorumu yapıldı.

Trump'ı "dibe batıran" kapağa yer veren derginin son sayısının, daha önceden Trump'ı masasında "fırtınaya tutulmuş" bir halde gösteren bir şekilde yer veren 27 Şubat 2017'de yayınlanan sayının devamı olduğu belirtildi.

TIME’s new cover: Trump is in trouble. Here's how much worse it could get https://t.co/IgjeHWr2cD pic.twitter.com/hnUc7Njbxu

— TIME (@TIME) 23 Ağustos 2018