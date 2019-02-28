TikTok'a 5.7 milyon dolar ceza: Çocuk mahremiyetini ihlal etti

Popüler video uygulaması TikTok, çocuklara ait verileri izinsiz topladığı gerekçesiyle ABD'de 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, ülke tarihinde çocuk mahremiyeti ihlali konusunda verilmiş en büyük ceza oldu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), TikTok'un selefi ‘Musical.ly' üzerinden çocuklardan yasadışı olarak kişisel bilgi toplayarak kullandığını, ebeveynleri bilgilendirme ve izinlerini alma mekanizmalarını işletmediğini belirtti. FTC, firmanın 'Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası'nı (Children's Online Privacy Protection Act-COPPA) ihlal ettiğine hükmetti.

İKİ HAFTADA 300'DEN FAZLA ŞİKÂYET

FTC'ye göre, 2016 yılının Eylül ayında sadece iki haftada 300'den fazla ebeveyn Musical.ly uygulamasının çocuk mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle firmayla iletişime geçti. Ancak firmanın içeriğin kaldırılması yönünde ebeveynlerden gelen taleplere yanıt vermediği iddia edildi.

Şirket, 5.7 milyon dolar para cezasının yanı sıra 13 yaş altı kullanıcılar tarafından yüklenen tüm videoları kaldıracak ve bundan sonra kullanıcıların yaşını doğrulamalarını şart koşacak.

'ÖNEMSİYORUZ' DEDİ AMA ABD DIŞINDA UYGULAMAYACAK

Firmadan yapılan ilk açıklamada, "Kullanıcılarımızın güvenliği ve mahremiyeti konusunu son derece önemsiyoruz. Koruyucu tedbirleri geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" denildi.

Ancak firma halihazırda İngiltere gibi diğer ülkelerdeki kullanıcılarına yaşlarını doğrulatma yoluna gitmeyeceğini söyledi. Firma, reşit olmayan kullanıcılarının sayısını paylaşmayı da reddetti.

1 MİLYAR BARAJINI AŞTI

TikTok'un bağlı olduğu Çin merkezli ByteDance firması, 2017 yılında Musical.ly uygulamasını alarak, TikTok ile birleştirmişti. Uygulama, kullanıcılara kısa videolar, müzik ve özel efektler hazırlayarak paylaşma imkânı sunuyor.

2018'in en çok indirilen uygulamalarından biri olan TikTok, geçtiğimiz günlerde 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştı.