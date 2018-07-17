Ticaret savaşlarından en çok İsviçre Frankı ve İskandinav para birimleri etkilenecek

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında, metal fiyatlarına karşı en fazla küçük ve 'açık ekonomileri' temsil eden İsviçre ve İskandinavya para birimlerinin savunmasız olacağı belirtiliyor.

İsviçre Frankı ve İskandinav para birimlerinin ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına karşı en savunmasız para birimleri olduğu belirtiliyor.

Küçük ve 'açık ekonomileri' temsil eden İsviçre Frankı, Danimarka Kronu ve İsveç Kronu'nun, ülkelerin Çin'le doğrudan ticari temasının zayıf olmasına rağmen küresel metal fiyatlarına karşı oldukça hassas oldukları ifade ediliyor.

Danske Bank (Danimarka Bankası) yetkilileri, Çin'in ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapması durumunda avro ve sterlinin büyük ve daha az açık ekonomileri temsil etmesinden dolayı ticari gerginliklere direnç gösterebileceğini söylüyor.

Yen ve doların ise metal fiyatlarına bağımlılığın düşük olmasından dolayı en az etkilenecek para birimleri olacağı belirtiliyor.