Ticaret savaşları, Japonya ekonomisini kötü etkiliyor

Japonya Bankası'nın yaptığı ankete göre Japon şirketlerin güven puanı üç ayda üç puan düşüş gösterirken, bunun en büyük nedeninin uluslararası ticaret savaşları ve ABD'nin korumacı ekonomi politikaları olduğu belirtiliyor.

ABD'nin ticarette korumacı politikası izlemesinin Japonya ekonomisini olumsuz etkilediği, yükselen maliyetler nedeniyle ülkede büyük üretici firmaların endişeli olduğu belirtiliyor. Japonya Bankası'nın anketine göre üretici güven puanı üç ayda 24'ten 21'e düştü. Bu düşüşün Şinzo Abe'nin 2012'de başbakan olmasından bu yana ilk defa gerçekleştiği belirtiliyor. Güven puanında düşüş, ABD-Çin arasındaki ticari gerginliklerin hemen ardından geldi. Çeliğe ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'dan otomobil ithalatına da tarife uygulama ihtimalinin Japonya'da otomobil ve petrol sektörlerini endişeye düşürdüğü söyleniyor. Başka bir anket ise Japonya'da üretim hızının artış gösterdiğini, ancak ihracatın beklentilerin altında kaldığını gösterirken, bunun ABD ve büyük ekonomilere sahip ülkeler arasındaki ticaret savaşının izdüşümü olduğu belirtiliyor.