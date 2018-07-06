'Ticaret savaşı', üçüncü ülkelerde gerçekleşiyor

The Economist'te yayımlanan 'Üçüncü ülkelerde ABD'li ve Çinli teknoloji devleri' başlıklı yazıda, ABD'li ve Çinli teknoloji şirketleri arasındaki ticaret savaşının üçüncü ülkelerde yaşandığı belirtiliyor.

ABD-Çin arasında başlayan ticaret savaşıyla birlikte iki ülkenin teknoloji şirketleri de karşı karşıya gelirken, The Economist'te en büyük pazara sahip sektörlerden birinde yaşanan uluslararası çatışmanın neden yeterince dikkat çekmediğini tartışan bir yazı yayımlandı.

“Üçüncü ülkelerde ABD'li ve Çinli teknoloji devleri” başlıklı yazıda bunun bir nedeninin ticaret savaşının yaşandığı ülkeler olduğu vurgulanıyor. Büyük şirketlerin yerel piyasada birbirlerinden kaçındıkları ifade edilirken, Amazon ve Apple'ın Çin'de faaliyetinin yasaklandığı, ABD'de ise “ulusal güvenlik tehdidi” nedeniyle Çinli şirketlere engel konulduğu hatırlatılıyor. ABD ve Çin'in asıl olarak Brezilya, Endonezya ve Hindistan'da karşı karşıya geldiğine dikkat çekiliyor.

Başka bir nedeninse bunun açık bir savaş olmaması olduğu belirtiliyor. ABD şirketlerinin hizmetleri diğer piyasalara aktardığı hatırlatılırken, Amazon'un Hindistan'a 5 milyar doların üzerinde değerde hak devretmesi örneği veriliyor. Tencent ve Alibaba gibi Çinli dev şirketlerinse yerel firmalardan hisse alarak karmaşık bir hizmet ağı ördüğü belirtiliyor.

Google gelirlerinin yarısından fazlasının ABD dışından geldiği, Facebook'un en çok kullanıldığı on ülkeden sekizinin gelişmekte olan ülkeler olduğu vurgulanırken, Alibaba'nın yurtdışında imal edilen ürünlerin satış değerini 2025'e kadar yüzde 50 artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının jeopolitik boyutuna da dikkat çekilen yazıda, ABD ve Çin'in dijital üstünlük için rekabet ettiği belirtilirken, teknoloji devlerinin diğer piyasalarda çatışmasının kaçınılmaz olarak politik izler taşıyacağı vurgulanıyor.