Ticaret Bakanı: ABD'nin kararı ticaret hacmi hedefiyle çelişmekte

ABD'nin Türkiye'yi vergi avantajı sağlanan ülkeler arasından çıkarmasıyla ilgili AKP'den ilk açıklama Ticaret Bakanı Pekcan'dan geldi. Kararın iki ülke arasında beyan edilen ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini söyleyen Pekcan, ABD'li firmaların da karardan olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'yi vergi avantajı sağlanan "gelişmekte olan ülkeler" listesi olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pekcan "Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta TR 1,74 milyar dolarlık ve %8,2’lik payla 5. tedarikçi ülkedir" ifadesine yer verdi.

Pekcan "Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

