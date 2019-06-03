THY yöneticisi hakkında çarpıcı iddialar

Airporthaber yazarı Ali Kıdık'ın “THY ‘Hanımın Çiftliği’ durumunda…” başlıklı yazısında Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı'nın THY'deki masraflarına ilişkin çarpıcı iddialar yer aldı. Yazıda, 'örtülü ödenek sistemi' üzerinden yaratılan masrafların yanı sıra yakın arkadaşları işe alma gibi iddialar da bulunuyor.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı'nın THY'de "örtülü ödenek sistemi" üzerinden masraf yarattığı iddia edildi.

Airporthaber yazarı Ali Kıdık'ın “THY ‘Hanımın Çiftliği’ durumunda…” başlıklı yazısına göre yaratılan masrafların yanı sıra Tuğçe Saatman Aycı'nın yakın arkadaşlarının şirkette uzman olarak işe başladığı belirtiliyor.

Aycı çiftinin yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet tarafından limuzin ve lüks araçlarla karşılandığı belirtilen yazıda, kurumsal aracılığı ile ajanslara yapılan ödemelerle çift için on farklı otelden oda tutulduğu söyleniyor.

Bunlara ek olarak Tuğçe Saatman Aycı'nın yakın arkadaşlarının Ayşegül Palamutçu, Emre Top, Merve Sarıkaya ve İsmail Selim Eşsiz, THY Basın Müşavirliği’nde uzman olarak işe başladığı ifade ediliyor.

'THY TUĞÇE SAATMAN AYCI KONTROLÜNE GEÇMİŞ'

Yazıda "THY idaresi İlker Aycı beyin idaresinden çıkmış sanki Tuğçe Saatman Aycı kontrolüne geçmiş" ifadelerini kullanan Kıdık'ın açıkladığı Sunexpress programında yer alan karşılama listesinde Aycı çiftine tahsis edilen bir Limuzin ve iki Mercedes arabaları olduğu görülüyor.

40 KAYYUM ŞİRKETİNE YK ÜYESİ

Aycı'nın eşinin yürümemesi için pasaport kontrol noktasında arabayı park ettirdiğini belirten Kıdık, "Öyle başarılı ve öyle üstün zekalı ki kendisi 40 tane kayyum şirketine YK üyesi. Yılın değil asrın yöneticisi unvanı verilmeli. Bunların hiçbirinden Cumhurbaşkanı’nın haberi yok. Ama size söylüyorum. Ant olsun ki kendi ellerimle vereceğim" ifadelerini kullandı.