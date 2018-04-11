Theresa May’den Trump’a: Daha güçlü kanıt görmem gerek

Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ABD Başkanı Trump’a, Suriye hükümetince kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasıyla ilgili daha güçlü kanıt görmeden Suriye’yi vuracak koalisyonda yer almayacağını söylediğini yazdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye’ye saldırmaya hazırlanan koalisyonda yer almaya hazır olduklarına yönelik önceki açıklamalarının aksine ABD Başkanı Donald Trump’a kimyasal iddiasıyla ilgili “daha güçlü kanıtlar” ortaya çıkmadan koalisyona katılmayacaklarını söyledi.

İngiliz Times gazetesinde bugün yayımlanan habere göre May, Trump’a 7 Nisan’daki olayda Şam’ın dahli konusunda daha güçlü kanıt görmeden Suriye’yi vurma riskine girmeyeceğini söyledi.

Dün yaptıkları telefon görüşmesinde ABD, İngiltere ve Fransa liderleri Suriye’de kimyasal iddialarıyla ilgili olarak “uluslararası toplumun karşılık vermesi gerektiği”nde mutabık kalmışlardı.

İngiltere ve Fransa Suriye hükümetine karşı saldırı gündemlerini hâlâ masada tutuyorlar ama saldırmak için en çok acele eden liderin ABD Başkanı Donald Trump olduğu belirtiliyor.

Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin Duma’da iddia edilen kimyasal saldırıya karşılık “büyük bedel ödeyeceğini” yazmış ancak bir saldırı tarihi vermemişti.