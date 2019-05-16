'Theresa May, Brexit oylamasında kaybederse istifa edecek'

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit oylamasını 4. defa kaybederse istifa edeceği iddia ediliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, gelecek ay dördüncü kez yapılacak Brexit oylamasından sonra, halefinin seçimi için bir takvim belirleme sözü verdi.

BBC, May'in kaybetmesi durumunda istifa edebileceğini iddia etti.

May'in, Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Brexit Anlaşması, daha önce üç kez parlamentoda reddedilmişti.

İddiaya göre Başbakan May ve May'in görevi bırakması için bir tarih vermesini talep eden üst düzey Muhafazakâr Partili milletvekillerinin toplantısından sonra bir uzlaşmaya varıldı.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da, May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini belirtiliyor.