Theresa May: ABD istedi diye saldırmadık

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye düzenledikleri saldırıyı ABD istedi diye değil; "ulusal çıkarları" için yaptuklarını söyledi.

ngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye düzenledikleri saldırının ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söyledi. May "Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza. Suriye'de kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek ve bu silahların kullanılmaması gerektiği konusunda küresel fikir birliğini savunmak bizim ulusal çıkarımıza. İster Suriye'de, ister İngiltere sokaklarında ya da başka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bunu Başkan Trump istedi diye yapmadık. Bunu yaptık çünkü yapılması gereken doğru şey olduğuna inandık. Ve yalnız da değiliz. Aldığımız karara yönelik geniş tabanlı uluslararası destek verildi" ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki muhalefet partileri ile bazı kesimlerin, parlamentoya danışılmadan harekete geçilmesi konusunda kendisi eleştirmesine de değinen May, "Bu operasyon iç savaşa müdahale etme ya da rejim değişikliğiyle ilgili değil. Bu, Suriye'nin kimyasal silah kapasitesini azaltan ve kullanımlarını engelleyen, sınırlı, hedefe yönelik ve etkili bir saldırıdır" iddiasında bulundu.