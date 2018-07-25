Theresa May AB ile müzakerelerde kontrolü ele alıyor

Kabinesinde iki kritik bakanlıkta istifalar yaşayan İngiltere Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği ile Brexit kapsamında süren müzakereleri kendisinin yönlendireceğini, bu süreçte AB Bakanının kendisine vekil olarak devam edeceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Parlamentosuna sunduğu yazılı açıklamada Avrupa Birliği (AB) ile süren müzakereleri kendisinin yönlendireceğini, bu süreçte AB Bakanının kendisine vekil olarak devam edeceğini duyurdu. Müzakerelere hazırlanılması ve yürütülmesi için genel sorumluluğa sahip olacak kabinede May’e yakınlığı ile bilinen Oliver Robbins de görev alacak. Theresa May, AB Bakanlığının gelecekteki ilişkilerin çerçevesine ilişkin gerek duyulacak tüm yasaları ve hazırlıkları da takip edeceğini belirtti.

GÖRÜŞMELERDE ROBBİNS'İN ETKİSİ ARTIYOR

AB ile devam eden müzakerelerde bir anlaşmaya varılmaması durumunda Mart 2019’da aynen yürürlüğe girecek olan Brexit kararı ile AB’den sert bir çıkış yaşanacak. Geçtiğimiz haftalarda AB’den “sert çıkışı” savunan AB Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın istifa ettiği kabinede, May’in Avrupa baş danışmanı Oliver Robbins ile daha sıkı çalıştığı öne sürülüyor. İngiltere’nin 6 Temmuz’da duyurduğu "Mallar için serbest ticaret bölgesi" teklifi anlaşmasız çıkışı savunanların istifasına yol açmıştı. AB Bakanı Davis’in istifasında Robbins’in müzakerelerde artan yetkilerinin etkili olduğu düşünülüyor.