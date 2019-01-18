Tesla binlerce çalışanını işten çıkartacak

Üretim sorunlarının sürdüğü Tesla, çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkartacağını açıkladı. Üretim hedeflerine ulaşılamaması sebebiyle zarar etmekte olan ve işçilere kötü muameleyle anılan şirketin en az 3 bin çalışanını kovması bekleniyor.
Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın bu işten çıkartmaları gerçekleştirirken, Model 3 üretimini artıracağını ve üretimde kimi geliştirmeler yapacağını savundu.
Şirket ay başında ABD'deki araç fiyatlarını düşürme kararı almıştı. Son çeyrek verilerine göre Model 3 üretimi hala istenen seviyeye gelmedi.
Musk, buna karşın şirketin Avrupa ve Asya'da sattığı daha yüksek fiyatlı Model 3'ler sebebiyle bu çeyrekte kâr etmesinin olası olduğunu söyledi.