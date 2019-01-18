Tesla binlerce çalışanını işten çıkartacak

Tesla, çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkartacağını duyurdu. Üç binin üzerinde çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor.

Üretim sorunlarının sürdüğü Tesla, çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkartacağını açıkladı. Üretim hedeflerine ulaşılamaması sebebiyle zarar etmekte olan ve işçilere kötü muameleyle anılan şirketin en az 3 bin çalışanını kovması bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın bu işten çıkartmaları gerçekleştirirken, Model 3 üretimini artıracağını ve üretimde kimi geliştirmeler yapacağını savundu.

Şirket ay başında ABD'deki araç fiyatlarını düşürme kararı almıştı. Son çeyrek verilerine göre Model 3 üretimi hala istenen seviyeye gelmedi.

Musk, buna karşın şirketin Avrupa ve Asya'da sattığı daha yüksek fiyatlı Model 3'ler sebebiyle bu çeyrekte kâr etmesinin olası olduğunu söyledi.