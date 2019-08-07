Tepki çeken görüntünün ardından skandal 'özür' açıklaması: Niyetleri kötü değildi...

ABD'nin Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğraf büyük tepki çekti. Konuya ilişkin yapılan 'özür' açıklamasında, polislerin niyetinin kötü olmadığı, 'bu tekniğin bazı durumlarda kabul edilebilir olduğu' dile getirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğrafın yoğun tepki çekmesinin ardından polis yetkilileri skandal bir özür açıklamasında bulundu. Galveston Polis Şefi Vernon Hale, "bu tekniğin bazı durumlarda kabul edilebilir olduğunu" öne sürerken, fakat "polislerin bu olayda yanlış karar verdiğini" söyledi. Hale, polislerin niyetinin kötü olmadığını iddia etti. Galveston Emniyet Müdürlüğü, fotoğraftaki siyah adam olan Donald Neely'nin özel mülkiyetin ihlali suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer Neely'nin ellerinin iple bağlanmadığını, ipin eline bağlanan kelepçeye takıldığını söyledi.