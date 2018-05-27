Tencent: Çin çip endüstrisini genişletmeli

Tencent Holdings tarafından yapılan açıklamada ZTE krizinin Çin'in çip endüstrisini geliştirmesi gerektirdiğini gösterdiği söylendi.

Tencent Holdings başkanı Pony Ma, şirketinin yıllık konferansı için Hong Kong'da konuşma yaptı. Pony Ma, ABD'nin ZTE'ye uyguladığı yaptırımla yaşanan krizin "uyanma çağrısı" olduğunu söyledi.

Çinli CEO, telefon, çip ve işletim sisteminin yerel olarak geliştirilmesi gerektiğini belirterek, ZTE'nin ABD donanım ve yazılımlarını kullanmasının yasaklandığını hatırlattı.

Ma, "ZTE krizi çözülme aşamasında olsa da bunun ardından ihtiyatı bırakmamalıyız ve temel bilimsel araştırmalara daha fazla dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Çin, ZTE krizinin ardından çip teknolojisine yatırımlarını artırmıştı.