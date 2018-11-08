Temyiz Mahkemesi, Trump'ın hedefindeki göçmen yasasını korudu

ABD'de temyiz mahkemesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde kabul edilen ve ülkeye yasadışı yollarla giren göçmen çocukları sınır dışı edilmekten koruyan göçmen yasasını kaldırmasını engelledi.

ABD 9. Gezici Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde kabul edilen ve ülkeye yasadışı yollarla giren göçmen çocukları sınır dışı edilmekten koruyan göçmen yasasını kaldırmasını engelledi.

Obama yönetiminin kabul ettiği "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Geciktirilmiş Eylem (DACA) programı, göçmenlere karşı "sıfır tolerans" politikası uygulayan Trump'ın hedefindeydi.

FEDERAL MAHKEME KORUDU

Kongre'de geçici bir program olan DACA'nın yasalaştırılarak süreklileştirilmesi talebi gündeme gelmiş, Trump ve Kongre'deki destekçileri buna engel olmuştu.

Ancak, DACA programı kapsamında göçmen çocuklara verilen özel izin belgelerinin geçerlilik süresinin sona ermesine yakın bir tarihte federal yargıçlar programın sona ermesini engelleyerek, yetkili mercilere izinleri yenileme emri vermişti.

TRUMP'I ENGELLEYEN MAHKEME KARARI KALKMADI

Buna karşılık olarak bazı Cumhuriyetçi eyaletler DACA programını "yasalara aykırı" olduğu ve "Obama'nın başkanlık yetkilerini aştığı" gerekçesiyle mahkemeye taşımış, ancak Texaslı Yargıç Andrew Hannen Ocak ayında sürpriz bir karar vererek programın iptal edilmesini engellemişti.

Bunun üzerine dava temyiz mahkemesine taşınmıştı. ABD 9. Gezici Temyiz Mahkemesi bugün Trump'ın DACA'yı kaldırma kararını engelleyen mahkeme emrini korumaya karar verdi.

DACA programının, ABD'ye yasadışı yollardan giren 700 bin çocuğu sınır dışı edilmekten koruduğu belirtiliyor.