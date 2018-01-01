Temimi'nin gözaltı süresi yine uzatıldı

16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süreleri 8 gün daha uzatıldı.

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, 16 yaşındaki Filistinli Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için üçüncü kez gözaltı sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verildi. "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi, İsrailli askerlere taş atmak ve isyan eylemlerine katılmak gibi 5 farklı suçtan yargılanıyor.

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenledikleri baskınla gözaltına almıştı.