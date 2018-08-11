Tel Aviv'de on binler 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı protesto etti

İsrail'de 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'na karşı on binlerce kişi Tel Aviv'de miting düzenledi. 'Ulus devlet yasası iptal edilsin - Eşitliğe evet' başlıklı mitingde İsrail parlamentosunun çıkardığı yasanın ırkçı olduğu belirtildi, Başbakan Binyamin Netanyahu istifaya çağrıldı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de on binlerce kişi, Yahudi Ulus Devlet Yasası’nı protesto etti.

On binlerce İsrailli akşam saatlerinde Rabin Meydanı'nda toplanarak Tel Aviv Sanat Müzesi'nin bulunduğu meydana yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından yapılan "Ulus devlet yasası iptal edilsin - Eşitliğe evet" başlıklı mitingde İsrail parlamentosu Knesset'in çıkardığı yasanın ırkçı olduğu belirtilerek Başbakan Binyamin Netanyahu istifaya çağrıldı.

Knesset’te milletvekilleri olan Müşterek Liste Partisi üyelerinden Ayman Odeh, miting öncesi yaptığı açıklamada, parlamentonun çıkardığı yasayı eleştirerek, “Bugün binlerce Arap ve Yahudi Tel Aviv’de bir araya geliyor. Çünkü bizim vermek istediğimiz açık bir mesaj var: Tüm vatandaşlar için demokratik bir ülke istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Knesset'in çıkardığı yasanın ırkçı ve eşitlik karşıtı olduğunu vurgulayan Odeh, “Bu Apartheid yasayı protesto etmek için binlerce insanın sokağa dökülmesinden daha etik bir yol yok” şeklinde konuştu.

Haaretz'in haberine göre mitingin düzenleme komitesinin bayrak taşınmaması uyarısına karşın gösteriye katılanlar İsrail ve Filistin bayrakları taşıdılar.

NETANYAHU, TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, miting gerçekleştiği sırada Twitter'dan bir mesaj yayımladı. Mitingde Filistin bayraklarının taşındığı bir videoyu paylaşan Netanyahu, Twitter mesajında, "Ulus devlet yasasının gerekli olduğuna bundan daha iyi kanıt olamaz. Biz İsrail bayrağını gururla sallamaya ve milli marşı (Hatikva) daha büyük gururla söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

