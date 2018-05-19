Teksas saldırısında ölü sayısı 10'a yükseldi, bir lisede daha saldırı oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir liseye düzenlenen ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Bugün de Georgia eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı gerçekleştirildi, saldırıda 1 kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Santa Fe Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Saldırıyı lisenin öğrencisi 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis'in gerçekleştirdiği ve olay sonrası teslim olan şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Olaydan 24 saat geçmeden bugün de Georgia eyaletine bağlı Clayton'daki Mt. Zion Lisesi'nde bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Santa Fe Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, okulun öğrencisi olan 17 yaşındaki Pagourtzis'in babasına ait olan uzun namlulu bir silahla bir tabanca kullandığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Santa Fe saldırısıyla ilgili konuşan Teksas Valisi Greg Abbott, olay sonrası ele geçirilenler arasında molotof kokteylinin de bulunduğu "çeşitli patlayıcı maddeler" bulunduğunu aktardı. Abbott, saldırganın günlüğüne ve bilgisayarına polis tarafından el konulduğunu ifade ederek, Pagourtzis'in saldırı sonrası intihar etmek düşüncesinde olduğunun anlaşıldığını açıkladı. Vali Abbott, 17 yaşındaki saldırganın "intihar edecek cesareti olmadığı için" teslim olduğunu söyledi. Olay sırasında okulda 1400 öğrencinin bulunduğu belirtildi.

ABD'deki okul saldırılarını kayıt altına alan Silahlı Şiddet Arşivi örgütünün verilerine göre, bu yıl ülke genelindeki okullarda 5 bin kişi hayatını kaybetti.