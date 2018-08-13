Tazminat cezası Bayer'in hisselerini yüzde 10 düşürdü

Kaliforniya'da mahkeme jürisi tarafından 289 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılan Monsanto'nun üst kuruluşu Bayer'in hisselerinde yüzde 10'dan fazla düşüş yaşandı.

Kaliforniya'da mahkeme jürisinin ilaç firması Bayer'in alt kuruluşu olan Monsanto'ya 289 milyon dolar tazminat cezası vermesinin ardından Bayer'in hisselerinde yüzde 10'dan fazla düşüş yaşandı.

Mahkeme jürisi, Monsanto'nun ürettiği glisofat bazlı bitki ilaçlarının kansere yol açması nedeniyle şirkete ceza verirken Monsanto, karara itiraz edeceğini açıklamıştı. Bayer, bu yıl Monsanto'yu 63 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Aralık ayında güvenlik tartışmalarına rağmen glisofat lisansını yenilerken Almanya ve Fransa, maddenin kullanımdan kaldırılması için girişimlerde bulunmuştu.

Aslen Monsanto ürünü olan glisofat, patenti olmamasından dolayı bitki koruma şirketleri tarafından küresel çapta üretilebiliyor.