Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

Tayland’da 23 Haziran'dan beri mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için kurtarma operasyonu başladı.

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklar için kritik saatler başladı. İki haftadır mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için tahliye operasyonu başlatıldı.

Operasyon şefi Narongsak Osottanakorn, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel saatle 10.00’da uzman ekiplerin mağaraya girdiğini söyledi. Çocukların ve antrenörlerinin fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Narongsak, grubun azimli olduğunu ve hedefe odaklandığını dile getirdi.

Kurtarma operasyonuna 13’ü yabancı 5’i Tayland donanmasından 18 dalgıç katıldı. Operasyon başlamadan önce dalış ekibi, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri hariç diğer tüm ekipler mağaranın girişinden uzaklaştırılırken, basın mensuplarının da görüntü alması yasaklandı. Kurtarma operasyonunun birkaç gün sürebileceği belirtilirken, ilk çocuğun saatler sonra mağaradan çıkarılması bekleniyor.

Taylandlı yetkililer, dün mağarada oksijen seviyesinin azalması ve yeni yağış beklenmesi nedeniyle endişe duyduklarını açıklamıştı. Oksijen seviyesinin yüzde 12’ye düşmesi durumunda çocukların şoka girebileceği ifade edilmişti.