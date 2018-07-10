Tayland'da mağarada mahsur kalanların tamamı kurtarıldı

Tayland'da mağarada kalan 11 çocuk ve koçları kurtarıldı.

Tayland'ın Çiang Rai kentindeki mağara sisteminde 23 Haziran'dan beri mahsur kalan grubu kurtarma çalışmalarında 3. safha sona erdi.

Yapılan 2 operasyonla 8 çocuğun kurtarılması sonrası bugün mağaradaki 4 erkek çocuk ve 25 yaşındaki futbol antrenörleri de çıkartıldı.

Kurtarılan çocuklar hala hastanede tutuluyor.

Yaşları 11 ila 16 olan çocuklar ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.