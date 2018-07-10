Tayland'da kurtarma operasyonu dalgıçların özverisiyle başarıya ulaştı

Tayland'da Tham Luang isimli mağarada mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları dalgıçların titiz ve özverili çalışmalarıyla yürütüldü. Operasyon esnasında bir dalgıç yaşamını yitirdi.

İki hafta boyunca Tayland'da bir mağarada mahsur kalan çocuk futbol takımından 16 çocuk ve antrenörden oluşan ekibin hepsi kurtarıldı.

Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların X-ray ve kan testinden geçtiği, ikisinin akciğer iltihabı tedavisi gördüğü belirtildi.

Tham Luang mağarasının derinliklerinde günlerce arandı ve çok titiz bir kurtarma operasyonu yürütüldü. Arayanlar arasında bir doktorun ve Tayland Dalgıç Timi üyelerinin bulunduğu ifade ediliyor.

23 Haziran'da sel nedeniyle mağarada mahsur kalan çocuklar futbol takımı, geçen hafta dalgıçlar tarafından bulunmuştu.

Kurtarılan çocukların hastaneye getirildiklerinde ateşinin ve kalp atışının çok düşük olduğu, ancak şu an durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kalan test sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanacağı söyleniyor.

Ailelerin çocuklarını ancak belli bir mesafeden görebileceği, çocukların ise iki hafta boyunca karanlıkta kalmasından dolayı güneş gözlüğü takmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

DALGIÇLAR ÖZVERİLİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ: KURTARMA EKİBİNDEN BİR DALGIÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurtarma çalışmalarında 40'ı Taylandlı, 50'si ise yabancı olmak üzere toplam 90 uzman dalgıçın görev aldığı aktarılıyor. Mağara içinin çok karmaşık olduğu ve en deneyimli dalgıç için dahi yorucu bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor.

Kurtarılan çocuklara iki dalgıç eşlik ederken, mağaranın birkaç bölümünde dinlenme noktası oluşturulduğu belirtiliyor. Çocuklar, mağaradan çıkarıldıktan sonra Chiang Rai kentindeki hastaneye aktarıldı.

Saman Gunan isimli eski Tayland Dalgıç Timi üyesinin Cuma günü ekibe hava tankı ulaştırmaya çalışırken oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.