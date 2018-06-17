Tayland Kralı 30 milyar doları kişisel servetine geçirdi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 30 milyar dolarlık varlığı kişisel servetine geçirdi.

2016 yılında babasının ölümünden sonra başa geçen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 30 milyar dolarlık "kraliyet serveti"ni kişisel servetine geçirdi.

Açıklamayı yapan Kraliyet Mülkiyeti Bürosu, bundan sonra kraliyet servetinin, Tayland Kralı'nın kişisel servetine dahil olduğunu ve onunla birlikte idare edileceğini duyurdu.

Eski kral Bhumibol, kraliyetin servetinin idaresini profesyonel fon yöneticilerine bırakmıştı.

Bhumibol'un yerine gelen oğlu Maha Vajiralongkorn, saray yetkililerini değiştirerek kraliyet servetini kişisel mülkiyeti haline getirdi.